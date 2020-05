Tras tenso cruce televisivo, filtran chats de Marcela Tauro contra Jorge Rial

La semana pasada Jorge Rial y Marcela Tauro protagonizaron un tenso cruce televisivo. Todo comenzó cuando la panelista cuestionó a Juan Roccabruno, el recepcionista del médico Rubén Mûhlberger, y lanzó una polémica información al aire de Intrusos que le llegó a su celular. El conductor del ciclo le pidió que revelara su fuente informativa y Tauro se rehusó.



Aquella discusión hizo que se ponga en duda la continuidad de tauro en el programa de América, del que forma parte desde el 2003.



En esta oportunidad, se dio a conocer un supuesto chat de Tauro en el que ataca al presentador televisivo. A través de las redes sociales, Ulises Jaitt compartió una captura de la conversación que la periodista mantiene con otro usuario.



"¿Qué le pasa a @jrial contigo? Te vive forreando", le escriben a Tauro. Por lo que ella asegura: "Yo respondo, eso no le gusta, no soy sumisa".



Mientras que en otra captura el usuario hace referencia a las críticas de Rial luego de que Rodrigo Lussich y Chiche Gelblung mantuvieran un enfrentamiento. Al respecto, Marcela advierte: "¿Viste? No está en eje, Dios".

