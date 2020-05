Flor Vigna volvió a deleitar con sus coreografías

Hace algunas horas, la ex Bailando por un Sueño, Flor Vigna, aprovechó para deleitar a sus seguidores en las redes con una coreografía de reggaetón y sus fans se enloquecieron con la perfección de sus pasos de baile, como de su figura.

"Bailar: verbo, concepto y estado que me salvó la cuarentena", expresó la actriz y bailarina junto al emoji de corazón negro.El aislamiento obligatorio lleva más de 60 días y, hasta el momento, se extenderá hasta el próximo 7 de junio. En estos días muchos famosos se animaron a realizar cosas nuevas como cocinar, decorar sus casas, ordenar y también cambiar su look.La China Suárez marcó tendencia al teñirse el flequillo con la ayuda de su estilista en modo virtual. En esta oportunidad, Flor Vigna se animó a oficiar de peluquera, agarró las tijeras y cortó su flequillo. Sin embargo, no salió como esperaba.La bailarina se inspiró en la en Mia Wallace, el papel que encarnó Uma Thurman en Pulp Fiction, pero no consiguió el objetivo esperado: "Guarda con las decisiones que toman en cuarentena", dijo, divertida en las redes.Además, en su posteo se ve el video con su nuevo estilo: "No era para flequillo mi pelo, tengo un remolino y una cara de galleta sorprendente", expresó.