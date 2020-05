Nicole Neumann hizo su descargo tras ser tildada de "antivacunas"

La modelo se defendió de las críticas que surgieron luego de su polémica charla con la médica Chinda Brandolino.



"A mí me proponen hacerle una nota a una médica que tiene una visión totalmente diferente de las cosas, de dónde viene la pandemia, que plantea el funcionamiento de algunas vacunas, que investiga las vacunas. No es antivacunas. Dije sí, por supuesto, siempre estoy abierta a escuchar diferentes opiniones. Es una médica que habla internacionalmente, no es la primera ni la última vez", arrancó Nicole.



"No dijo estar en contra de las vacunas, ella dice que hay algunas vacunas que habría que investigarlas porque supuestamente no harían el efecto que se cree que hacen. En ningún momento se proclama antivacunas. Igualmente, yo no estoy acá para defender los dichos de la doctora, ella tiene sus creencias, sus investigaciones, y en todo caso que sea un médico quien le refute lo que dice", continuó la panelista.



La modelo siguió con su descargo y agregó: "Yo me doy todas las vacunas, toda mi familia se da todas las vacunas de toda la vida. De hecho, como dije en mis redes, en enero la llevé a mi hija de 11 años a darse la vacuna de los 11 años, la del HPV, y arrancando mazo, como hago todos los años desde que salió la vacuna de la Gripe A, nos fuimos a dar las cuatro, la saqué un mediodía del colegio, la llevé a almorzar y nos dimos la vacuna y la devolví al colegio, que fue justo la semana previa a que se cerraran las clases presenciales", expresó.

MinutoUno