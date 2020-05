Sebastián Yatra reveló qué aprendizaje le dejó su relación con Tini Stoessel

La cuarentena precipitó el desenlace y, el pasado 16 de mayo, Sebastián Yatra y Tini Stoessel comunicaron a través de sus redes sociales el final de su relación. Los rumores de crisis entre ambos venían circulando desde hacía semanas. Es que el cierre de las fronteras internacionales los había dejado aislados a él, en su Colombia natal, y a ella en la Argentina. Y, obviamente, la situación se hacía difícil para los dos.En el medio, el interprete de "Devuélveme el corazón" fue relacionado sentimentalmente con Danna Paola, protagonista de Elite, quien no fue muy precisa a la hora de responder si había tenido algo que ver o no con Yatra. "Hicimos un FaceTime y nos juntamos a componer, eso es todo. Aparte es un gran ser humano y súper talentoso", dijo la mexicana ante la consulta de uno de sus seguidores. Pero, mientras cantaba su tema "Mala Fama", dio a entender que algo más había pasado.En tanto, hasta ahora, ni el colombiano ni Tini habían hablando tras su ruptura. Pero en una entrevista para la versión española de Elle, Sebastián se refirió con cariño a lo que significó la argentina en su vida, aunque no pareció dejar la puerta abierta para una reconciliación."Siempre se lo he dicho a ella y siempre lo diré. Gracias a ella he aprendido a cuidarme un poco más. Y eso lo es todo. Tomaba tantas decisiones por el artista que a veces olvidaba al ser humano que también soy", aseguró Yatra en la edición de junio de la revista, al ser consultado sobre lo que le dejó su noviazgo de más de un año con Tini. Y es que, aunque ella ya lo bloqueó de sus redes sociales, él parece guardar un buen recuerdo de lo que fue la pareja.En la misma nota, el colombiano habló de los meses que lleva de confinamiento en su casa de Medellín debido a la pandemia del coronavirus y que, obviamente, también influyó en el final de su relación con Stoessel. Y aseguró: "Este período de pausa ha sido una oportunidad para reflexionar sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, para renacer también como sociedad".¿Qué es lo que piensa hacer cuando la situación se normalice? "Lo primero que me gustaría hacer cuando esto acabe es abrazarlos y verlos a todos. Recorrer el mundo con mi música. En mi lista de prioridades, la número uno es salir de gira a España. De hecho, así está planeado ya. Que eso se pueda dar es lo que me llena ahora de ilusión. Más adelante, en septiembre, la idea es participar con Enrique Iglesias y Ricky Martin en un tour por distintas ciudades de Estados Unidos ", aseguró Yatra. Pero no volvió a hacer referencia ni a Tini, ni a ninguna otra mujer.Finalmente, al ser consultado sobre sus creencias, Sebastián, quien siempre dijo ser una persona de fe, señaló: "Pienso que no importa de dónde vienes ni cuál es tu religión. Dios no es necesariamente ir a la Iglesia. Lo puedes encontrar en tu cama, en una esquina o dándole una alegría a alguien. Dios es un estado de bondad que vive dentro de todos nosotros".