Dieron a conocer la causa de muerte de Natacha Durán, ex "chica Sofovich"

El miércoles 20 de mayo se dio a conocer que el día lunes 18 había fallecido Natacha Durán, conductora de televisión, actriz y cantante, que realizó gran parte de su carrera, pese a ser oriunda de España, en Argentina y de la mano de los hermanos Sofovich. Sumado a lo poco que se sabía de ella, dado que hace años vivía en Playa del Carmen (México), donde realizaba espectáculos, presentaba eventos y le tenían un gran aprecio los lugareños, la noticia de su fallecimiento a los 52 años conmovió a sus familiares, amigos, allegados y colegas del medio.



Tras varias especulaciones de la causa de su muerte, entre las cuales se barajaba la hipótesis de un contagio por COVID-19, se supo la verdad de la mano de Shiva Emperatriz, una íntima amiga suya.



Según había hecho trascender el Instituto Municipal de la Cultura y de las Artes de la Solidaridad (IMCAS), la morocha había partido luego de un accidente en el interior de su domicilio y "todos lo lamentaban mucho"; pero en las últimas horas, pudo saber con exactitud de qué se trató esa incidencia en el hogar de la fallecida.



Shiva, quien es española y una famosa transformista local que conocía en detalle a Natacha, reveló que su amiga perdió la vida por una fuerte caída en el baño de su casa.



A fin de precisar la información de la estremecedora noticia, la artista se comunicó con la madre de la conductora, Meneka, quien le detalló que la encontró sin vida tendida en el piso de esa habitación; lo cual deja abierta la idea de que al ingresar a la bañera, la ex chica Sofovich y conductora de El Garaje, resbaló y se dio un fuerte golpe en la cabeza que la llevó a la muerte.



"Cuando hablé con Meneka ella me contó que Natacha siempre le decía que iba a morir joven. No le explicaba nada más. Solo le decía que tenía esa intuición", declaró la amiga de la fallecida en diálogo con Teleshow.