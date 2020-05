Nazarena Vélez contó que un ex la grabó en la intimidad: Cómo lo describió

Nazarena Vélez contó cómo descubrió a los 23 años que su pareja de ese entonces le era infiel. "Sentía que este hombre con quien no convivía, porque yo vivía en Quilmes todavía y él en Capital, me estaba cag. . . ", contó la actriz.



En búsqueda de alguna prueba, un día que él se fue a trabajar y ella se quedó en su casa, se animó a revisarle las cosas. "Quería ver si encontraba una tanga", indicó. Sin embargo, descubrió algo mucho peor: su novio la había grabado sin su consentimiento mientras tenían sexo. Además, encontró videos íntimos de sus amantes.



Nazarena remarcó que lo vio "con más de ocho minas distintas" teniendo sexo. Sin embargo, cuando se vio a sí misma no pudo contener las lágrimas: "Era yo, que estaba filmada con él, teniendo relaciones todas las veces que habíamos estado en su casa en los dos años que llevábamos en pareja. Me había filmado sin que yo me enterara".



En ese mismo momento, notó que al lado del televisor había una cámara con un trípode: él le había tapado la luz roja para que no se diera cuenta de que la filmaba. ¿Qué hizo al ver todo esto? Rompió los videos caseros.