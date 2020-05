Cantante santafesino de cumbia violó la cuarentena: Le iniciaron causa a Coty

El reconocido cantante tropical santafesino Coty Hernández convulsionó a la comunidad de Carlos Pellegrini, a donde llegó a media mañana del martes para compartir una jornada junto a familiares y amigos en clara contraposición al decreto nacional que estipula las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus Covid-19.El comportamiento del artista salió a la luz cuando sus fans replicaron en las redes sociales las fotografías y un video de un festejo -se cree que el cumpleaños del hijo- en el que se lo ve tocando la guitarra en un domicilio particular de la localidad del centro-oeste provincial. Rápidamente la noticia ocupó un lugar destacado en las páginas de noticias regionales y el fiscal penal del Distrito Judicial Nº 11, Carlos Zoppegni, inició una investigación para establecer responsabilidades sobre lo ocurrido.La presidenta comunal, Marina Bordigoni, indicó que el cantante llegó a la localidad muñido de una autorización de circulación e ingresó a través de uno de los accesos controlados a las 9 del martes. A través de un comunicado Bordigoni repudió "el accionar de quienes ingresan a la localidad evadiendo controles; es injusto para quienes están haciendo un gran esfuerzo alejados de sus seres queridos, realizando un sacrificio que resulta muchas veces desgastante, que se convalida la actitud de personas que no respetan las normas y sobre todo ponen en riesgo a todos los pellegrinenses"."Seguiremos tomando las medidas que sean necesarias para mantener al pueblo libre de la pandemia de coronavirus y agradecemos a quienes respetan las normas cuidándose a sí mismos y al prójimo, porque estamos convencidos que de ésta salimos entre todos", agregó.Según se estableció, el cantante viajó desde la capital provincial hasta Carlos Pellegrini con un permiso de circulación para visitar a su hijo que reside en esta localidad."Permitimos el ingreso con el certificado correspondiente pero no la reunión, ni avalamos lo que pasó dentro del domicilio. Repudiamos este hecho porque no podemos avalar el accionar irresponsable. La responsabilidad de lo que sucedió es de la gente que estuvo reunida", manifestó Bordigoni y añadió que "hubo un relajamiento propio de tantos días de cuarentena, pero no está bien que sea así".En ese marco, Zoppegni inició una causa a todos los involucrados por el delito del artículo 205 del Código Penal, que prevé una pena de prisión de seis meses a dos años para el que viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia de la pandemia de coronavirus. Fuente: (La Capital).-