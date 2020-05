Pasa la cuarentena "jugando como una nena" y posando muy sensual

Con tanto tiempo libre, Mónica Farro ya no sabe qué hacer mientras cumple con el aislamiento social en su casa y decidió que la mejor manera para matar el aburrimiento es compartiendo fotos hot con sus más de 800.000 seguidores en Instragram."Buenos días a todos, seguimos en esta cuarentena aburrida y que no va a terminar jamás, que hacen uds? yo de todo pero aburre por eso me divierto así", escribió la vedette uruguaya junto a una imagen donde se la ve posando en bikini de frente a la cámara.Días pasados también posteó otras imágenes luciendo su figura y un video bailando en el que escribió: "Cuando te pones a revolver y encontrás cosas . . . una nena jugando".