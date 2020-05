Acusaciones de Paulo Londra contra sus productores: Conflicto por el contrato

Los problemas de Paulo Londra con sus productores, Ovy On The Drums y Kristo, son de larga data. Tanto que el rapero y trapero terminó por dar un comunicado expresando que se desvinculaba de ellos. Pero además, estalló un verdadero escándalo dado que el artista se largó a contar en detalle las situaciones que lo llevaron a dejar de trabajar con ellos.Mientras vive de cerca el embarazo de su novia, el rapero de 22 años, detalló en un comunicado las razones por las cuáles no ha lanzado música en los últimos meses además de describir la situación que vive con su propio sello como "tortuosa".En los últimos días Paulo Londra, dió a conocer su postura frente a la disputa contractual con Big Ligas, el sello que cofundó. Para el cordobés el timing no podía haber sido peor: "Estoy viviendo el sueño con las personas equivocadas" asegura con el objetivo de seguir adelante. El artista cordobés fue portada de Billboard AR en diciembre de 2018 y junto a Lali es uno de dos artistas argentinos nominados a los Latin Billboard Music Awards que se iban a celebrar en Las Vegas en abril pasado y que está aún no tiene confirmada su fecha reprogramada.La raíz del conflicto es la firma de Londra al principio de su carrera, cuando tenía 19 años, renunciando a sus derechos de publicación y composición ante una empresa que cofundó junto a Salazar y Oviedo cuando su ambición era ser independiente y socio de su propio sello. hoy Paulo siente que fue engañado para firmar el acuerdo. El argentino recuerda que ese supuesto contrato se lo presentaron como una obligación para poder rodar una sesión de video dirigida por el propio Salazar.Antes de alcanzar la fama, Paulo comenzó su carrera rapeando en las plazas de su natal Córdoba, Argentina. Conocido inicialmente por sus videos en YouTube, se hizo un nombre por ser uno de los primeros defensores del trap argentino. Sus números llamaron la atención de Kristo y Ovy, a quienes conoció en Colombia en 2017, para tres meses después crear Big Ligas con acciones de tercios iguales.Paulo continúa:

No mucho después de firmar el acuerdo, según /las demandas de duelo/, los problemas comenzaban a nacer.

Londra argumenta que aunque ya estaba "triste" con su contrato de Big Ligas porque no tuvo la oportunidad de leerlo antes de la filmación del video, no tuvo "otra opción" que firmar el acuerdo con Warner cuando el abogado de Big Ligas, Matt Greenberg, le envió una carta diciéndole que al "incumplir" el acuerdo con Big Ligas, estaba "exponiéndose a enormes riesgos financieros y profesionales".(El contrato establece que "si durante el Plazo el sello firmara un acuerdo de registro exclusivo con un Sello mayor, no tendrá derecho a seguir el Plazo y caducará seis meses después del vencimiento de el 'Plazo' de dicho Acuerdo de grabación").

Londra también está pidiendo la disolución de Big Ligas luego de alegar que "Big Ligas intentó explotar la inexperiencia y la juventud de Londra para su propio beneficio financiero". Según documentos legales del conflicto en curso, este "ha causado gran incertidumbre a Londra y su carrera en la música"."Les di toda mi vida", dice Londra. "Estaba viviendo el sueño con las personas equivocadas".

Mientras tanto, en Twitter, los partidarios de Londra han notado la sequía musical del artista, lo que provocó la campaña #LiberenAlLeon (Free the Lion) pidiendo que Londra pueda lanzar nueva música. Un usuario tuiteó: "Hay muchos fanáticos esperando el día en que Paulo sea libre para lanzar canciones. Estamos esperando ansiosamente ese día para mostrarle nuestro apoyo y admiración".En la última audiencia, el tribunal ordenó a Zoomra la solicitud acelerada de mediación entre las partes a más tardar el 30 de junio.