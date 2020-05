"Flor de Pepeandamia": El nuevo episodio de Casados con Hijos

Si bien el estreno de la versión teatral de Casados con hijos tuvo que retrasarse por la pandemia por el coronavirus, los protagonistas de la inolvidable sitcom siguen preparándose para este evento tan esperado. Con el objetivo de calmar la ansiedad de los fanáticos que se quedaron con las ganas de ver a la familia Argento sobre el escenario, Guillermo Francella, Flor Peña y los hermanos Darío y Luisana Lopilato realizaron un nuevo mini episodio que compartieron en las redes sociales.Flor de Pepeandamia, es el nombre del episodio que, como no podía ser de otra manera, está adaptado a las circunstancias y muestra a la familia Argento comunicándose por videollamada. Una "videochantada", como eligió Flor Peña para referirse con humor al capítulo, escrito por Diego Alarcón y Axel Kuschevatzky y editado por Renzo Berecoechea.Al comienzo aparecen Coqui y Paola hablando por videollamada, con barbijos y un acrílico para protegerse del coronavirus. Aunque ella no comprendió bien cómo utilizarlos. "¡Paola, el barbijo va en la boca y la nariz!", la reta su hermano.Luego, se suman Pepe y Moni. Ella, como ya se pudo ver en otros sketches que han subido en el último tiempo, se encuentra en Santa Fe: hasta allí fue a visitar a su madre cuando se decretó la cuarentena obligatoria en el país. Para la felicidad de su marido, todavía no pudo volver a su hogar."¡Esos gritos! No me pueden dejar tranquilo en mi cuarto ni durante el apocalipsis", exclamó Pepe al recibir la llamada de su familia, y dejó bien en claro que está feliz con su mujer en otra ciudad.A lo largo de la videollamada los personajes desplegaron todo su humor y se enfrentaron a una problemática cuando Paola contó, sin querer, que un joven iría a visitarla a su casa en medio de la cuarentena. Al final a Pepe y a sus hijos se les corta repentinamente la comunicación y se escucha de fondo al personaje de Francella preguntándole a su esposa si ella había pagado la factura de la luz. Es evidente que ella no lo hizo. De todas formas, pareciera no importarle demasiado.