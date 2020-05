Volvió a posar desprovista de ropa y aconsejó: "Ámense desnudos"

"Ámense desnudos. Amíguense con algo tan natural. Su propio cuerpo. Sea como sea, una vez que logres eso, podes generar el cambio. Pero primero, date amor. Acéptate", escribió Ivana Nadal en el epígrafe de una fotografía en la que aparece vestida sólo con la parte inferior de su ropa interior.La publicación recibió casi 200.000 "me gusta" en pocas horas. Además, recibió gran cantidad de halagos y mensajes felicitándola.Hace pocos días, la morocha se expresó en el mismo sentido al postear otra foto y escribir: "No todo es lo que parece, (tengo) celulitis. Muchas mujeres me escriben preguntándome qué hago para la celulitis. Bueno, claramente saben que entreno, tomo agua, como de todo conscientemente y que uso un producto específico. Todo eso me ayuda día a día a mejorar la textura y visibilidad de la piel. Pero a la hora de sacarte una foto, la pose, ¡el plano y la luz son clave! ¡No te compares!".Luego se metió de lleno en motivar y estimular a las lectores, con una intención muy sana: "Acordate que es una imagen y nada más: Que sos más que eso, y que si querés lograr verte mejor, tenes que aceptarte, perdonarte, reconocerte y recién ahí construír tu mejor versión haciendo cosas para lograrlo, obvio. Y siempre dándote amor sin culpas".