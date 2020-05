Jimena Barón derrochó sensualidad y le hizo un pedido al Presidente

En plena cuarentena, Jimena Barón volvió a compartir una serie de fotos luciendo sus curvas: Posó frente al espejo y luciendo una bombacha color nude con un top de mangas tres cuarto en color blanco.Con su look, aprovechó para saludar a sus seguidores con un simple "hola" y recibió ciuentos de miles de "me gusta".Poco antes había compartido un divertido sketch donde simula una charla telefónica con el presidente Alberto Fernández. Con humor y picardía, la cantante le hizo una particular súplica en representación de todos los solteros que están sufriendo durante la cuarentena obligatoria: "Los que estamos solos ya no damos más"."Hola Alberto, un segundito, nada más. Te quería consultar porque cumplo ahora el 24 de mayo, y ya sé que no nos van a largar. Es lógico, yo te banco y todo, por supuesto nos están cuidando", dice.Luego continúa: "Tengo que parar de hacer gimnasia, Alberto, porque hago gimnasia todo el día. Estoy brotada ya"; y luego remata: "Es salud esto también. Varios estamos necesitando un plan para poder tener relaciones. Pensá en los que estamos solos, los solteros". Sobre el final de la llamada ficticia agrega: "La gente está tomando malas decisiones por la falta de sexo. Se están mensajeando con sus ex, se hacen budistas, quieren adoptar un perro pero no, la verdad es que quieren otra cosa".Después de un breve silencio, resignada, cierra: "Sí, está perfecto. No es prioridad, seguiremos esperando. Se entiende perfecto, Alberto".