Calu Rivero "corrió los límites" y mostró su topless en París

Calu Rivero compartió en la red nuevas fotos de la extravagante producción que realizó en las calles de París a principios de marzo. En aquella oportunidad, sólo mostró el extraño atuendo que lucía sobre parte de cuerpo, además de hacer estrambóticos bailes. Ahora reveló la parte, que no se vio, en la que hizo topless.Mencionando a su equipo Marco Ribeiro, Naguel Rivero y el productor de moda Polis Viez, Calu Rivero expresó: "Durante una tarde en Pari?s, salimos a correr límites. Esa libertad de correr los límites, como ahora, me empodera. La posibilidad de pensar una realidad diferente hace que me sienta parte, confundida y compostada en una sola cosa entre lo que pasa, la naturaleza, humanidad y cultura. Ahí? aparece el arte, cuando corremos los límites y accedemos por primera vez donde nadie ma?s estuvo , do?nde nada habi?a", manifestó junto a una serie de fotos que muestran sus pechos y espalda desnudos.En un posteo que hizo días atrás, también realizado en Instagram, Dignity escribió refiriéndose al atuendo violeta que vistió: "Una flor es si?mbolo de belleza, es evidente y es universal para todo el reino animal, pero ¿para nosotros es so?lo eso? ¿Que? hay ma?s alla? de lo evidente? En el florecer, adema?s de la belleza, encuentro el deseo. Una flor es tambie?n una expresio?n de la dignidad de esa vida en todas las vidas".Sabiendo que las normas de la plataforma son muy estrictas respecto a los desnudos, resulta extraño que no haya sido censurada.