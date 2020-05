Silvina Luna y un crudo relato sobre la violencia de género en su familia

En Avanti, el programa que conduce Nicolás Magaldi por KZO, Silvina Luna abrió las puertas de su intimidad y recordó cómo fue haber crecido en un hogar violento. Remarcó que en su casa se armaba "bastante bardo" y se refirió a las adicciones de su papá.



"Mi papá no era muy cariñoso. No tengo registro de afecto, pero después entendí de dónde venía él o cómo demostraba su amor. Trabajaba en metalúrgica desde los 13 años y mi mamá era ama de casa", comentó.



Silvina remarcó que el ambiente era "picante". "Me crié como pude. Lo fui entendiendo de grande, y ahora más que nunca. Me di cuenta de las cosas que iba repitiendo. Salir de eso y tomar otras decisiones te lleva mucho tiempo", continuó.



También, remarcó lo mal que la pasaba su mamá: "Sufrió violencia de género cuando yo era chica. Mi papá no estaba pasando un buen momento, tenía un problema de adicciones".



Luego, hizo una sincera reflexión: "Yo no lo justifico, pero entiendo desde qué lugar lo hacía". Y cerró alegrándose por el cambio que notó en su padre: "Por suerte, después pudo revertir esa situación".

Fuente: Ciudad Magazine