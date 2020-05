More Rial y sus "mensajes buena onda" con Bryan Bentaberry el futbolista

La escandalosa ruptura de More Rial con Facundo Ambrosioni a fines de abril hizo que la joven hoy busque dejar atrás al padre de su hijito, Francesco. Así desde hace varios días viene compartiendo mensajes con mucha buena onda con un nuevo amigo llamado Bryan Bentaberry.El muchacho tiene características muy similares a las de las exparejas de Morena. Es futbolista, tiene 23 años, es uruguayo y juega en Club Atlético Cerro de Montevideo. La hija de Jorge Rial publicó en sus Stories una foto de Bryan haciendo un asado con un simpático mensaje. "Encima de buen amigo, ¡cocinero! A ver cuando te ponés la camiseta y cocinás algo", puso junto a un emoji de corazón.La respuesta del futbolista, con el que More viene intercambiando mensajes y "me gusta" en las redes sociales, sobre la posibilidad de cocinarle no tardó en llegar. "Cuando quieras, amiga", puso él, divertido, con emojis sonrientes. Hace unos días More sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen de la videollamada que tuvo a las 4 de la madrugada con Bryan: "Hablando con mi amigo hasta altas horas. Gracias", escribió la joven, suspicaz, junto a un corazón.