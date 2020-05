Alejandro Fantino habló del delicado estado de salud de su padre

"Quiero mandarle un gran abrazo y un especial agradecimiento, esto es una cuestión personal, a mí no me gusta mezclar las cuestiones personales al aire porque son personales y porque ustedes tienen que saber esa cuestiones que no les interesa, que son de mi vida, y que es casi una falta de respeto que les ande contando cosas mías. Con los quilombos que tienen ustedes con sus vidas en sus casas y lo único que falta es que yo venga a contarles los míos, pero bueno, nada, estoy con mi viejo internado en el Italiano, que está pasando un momento delicado, pero seguramente se va a poner bien", afirmó.