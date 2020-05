Ivana Nadal mostró su celulitis y admitió: "No todo es lo que parece"

Ivana Nadal exhibió una parte de su cuerpo muy sensible para las mujeres, que está relacionada con los glúteos y ese sector de las piernas en la que se manifiesta la celulitis.A partir de ello, escribió una reflexión: "No todo es lo que parece, (tengo) celulitis. Muchas mujeres me escriben preguntándome qué hago para la celulitis. Bueno, claramente saben que entreno, tomo agua, como de todo conscientemente y que uso un producto específico. Todo eso me ayuda día a día a mejorar la textura y visibilidad de la piel. Pero a la hora de sacarte una foto, la pose, ¡el plano y la luz son clave! ¡No te compares!".Luego se metió de lleno en motivar y estimular a las lectores, con una intención muy sana: "Acordate que es una imagen y nada más: Que sos más que eso, y que si querés lograr verte mejor, tenes que aceptarte, perdonarte, reconocerte y recién ahí construír tu mejor versión haciendo cosas para lograrlo, obvio. Y siempre dándote amor sin culpas".Y para cerrar escribió: "No siempre salimos como queremos en una foto, pero también es lindo amar nuestras imperfecciones. Son parte de quienes somos".