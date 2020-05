"La manzana de Iphone": Marianela Mirra volvió con todo y posteó fotos hot

"La manzana de Iphone", escribió Marianela Mirra como epígrafe en una de las fotos en las que aparece sobre la cama. En la postal sobresale su cola al igual que en otra de las imágenes en la que aseguró: "Hoy me creció un poco más. Perdón por todo".Hace algunos días, la abogada aclaró por qué no siguió en el mundo de la farándula y lo puso en su Instagram, disparando contra todos los que le hicieron daño."Es una caricia al alma que se acuerden de mí después de 13 años. No estoy (en los medios) porque no sigo las reglas ni me vendo. Quiero que sepan que no me entra en el corazón tanto amor", dijo conmovida."No estoy porque no sigo reglas, no me vendo, no confío, me hicieron daño y la vida sigue. No es una derrota, es un triunfo y me lo dieron ustedes. Si robé una sonrisa?. Quiero que sepan que no me entra en el corazón tanto amor", escribió a los fans que aún la siguen, después del paso del tiempo.