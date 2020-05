Videos: Viviana Saccone luce espléndida a los 52 y explica "por qué entrenar"

Viviana Saccone suele mostrar videos de sus rutinas de gimnasia. La actriz, que a sus 52 años está espléndida y siempre exhibe los que hace para tonificar piernas, músculos y cada una de las partes de su figura.Hace un tiempo señaló: "No me considero una bomba sexy. No me considero nada en realidad. No sé, es raro, sí escucho comentarios, y que le gusto a mucha gente, pero seguramente hay gente a la que no, entonces no me hago cargo de una cosa ni de la otra. Al que le gusta, genial y al que no, también".En las últimas jornadas, junto a una de las filmaciones explicó "por qué entrenar".Y enumeró: Para poder tomar sin culpa una copita de vino. Para agregar algo más que brócoli a mis comidas diarias. Para poder darme gustos sin tener que salir a comprarme un nuevo jean. Pero básicamente porque me hace bien. La energía se reproduce y acomoda dónde debe estar, sin quedarse patinando en falso en la mente. Descanso mejor. Me ayuda a estar más activa y de mejor humor para compartir mejor calidad de tiempo con mis hijas. Y sobre todo porque llega un momento que pasa a ser una necesidad", manifestó.