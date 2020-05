Su rostro luce muy distinto: Marianela Mirra mostró su escultural figura

Atrás quedaron las cámaras, la vida en los medios y los escándalos para Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano en 2007.En el certamen, subió de peso debido a la angustia y el encierro, pero en esta cuarentena demostró que jamás volverá atrás. En las redes muestra a seguidores la impresionante transformación en su cuerpo y cómo en estos 50 días se puso más a tono con el fit.

La abogada no tuvo ningún problema en aclarar por qué no siguió en el mundo de la farándula y lo puso en su Instagram, disparando contra todos los que le hicieron daño."Es una caricia al alma que se acuerden de mí después de 13 años. No estoy (en los medios) porque no sigo las reglas ni me vendo. Quiero que sepan que no me entra en el corazón tanto amor", dijo conmovida."No estoy porque no sigo reglas, no me vendo, no confío, me hicieron daño y la vida sigue. No es una derrota, es un triunfo y me lo dieron ustedes. Si robé una sonrisa?. Quiero que sepan que no me entra en el corazón tanto amor", escribió a los fans que aún la siguen, después del paso del tiempo.