Videos: Periodista deslumbró con su exigente entrenamiento

"A veces solo es cuestión de cambiar la perspectiva", escribió la periodista Paula Trapani en el epígrafe de la publicación donde muestra una serie de videos en los cuales se la ve entrenando en su casa en plena cuarentena.En una reciente entrevista con La Nación, habló de su vida sentimental y tras confesar algunas idas y vueltas con el padre de sus hijos, Sebastián Loketek, advirtió: "Estamos en un nuevo reintento con Sebas. Hay que laburar mucho porque son 20 años juntos, aunque con algunas interrupciones. Es un amor que hay que reformular"."Nos contamos poco sobre los meses que estuvimos separados. A mí por ahí me gustaría saber un poco más, me parece que puede servir. Pero a él no le gusta, no habla del tema. Él quizá sabe un poquito más de mí por cosas que se hicieron públicas", dijo en referencia al romance que tuvo, durante un impasse con Loketek, con el productor de teatro y televisión Diego Kolankowsky.Por último, la exconductora de América 24 reconoció haber sufrido acoso en su ámbito laboral, aunque no dio muchos detalles al respecto. "He sufrido algunas situaciones pero de manera indirecta. Yo empecé cuando el ámbito de las noticias era muy masculino y al principio fue complicado. Te subestimaban por ser mujer, rubia y de ojos claros. Lo sufrí pero no fue algo que me atormente en mi carrera", señaló.