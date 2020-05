Sofía "Jujuy" Giménez confirmó su separación con Juan Martín del Potro

Sofía "Jujuy" Jiménez habló de su separación de Juan Martín Del Potro después de las fuertes versiones de ruptura. La modelo lo confirmó en diálogo con el periodista Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana".



"Es todo muy reciente. La separación oficial fue hace dos semanas, no estamos hablando por ahora, es lo más sano", reconoció.



La modelo se negó a decir cuál de los dos había tomado la decisión de separarse aunque sí reconoció que fue por incompatibilidad: "No nos escuchábamos, no nos estábamos entendiendo y sentimos que era necesario. Yo me volví a mi departamento".



"Hay un momento de la pareja en la que se da la falta de conexión, que no te estás escuchando con el otro. Vinimos de Miami y nos pusimos en esos 14 días de aislamiento, sin dimensionar la que se venía. Vino mi mamá y quise disfrutarla y se fue enfriando todo y tomamos esta decisión adulta", amplió.



Y sentenció: "No me enteré de nada (sobre terceros en discordia). Igual, ya les dije que no quiero dar detalles pero no encontré nada raro ni le revisé el celular tampoco. Insisto: hay cosas de la pareja que no eran compatibles. Teníamos una relación muy intensa, se dio todo muy rápido. Nos fuimos a vivir juntos, nos agarró la cuarentena. . . se volvió todo muy complicado".