Ivana Nadal recordó su experiencia con el sexo virtual y dejó un consejo

Durante este periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, muchos famosos y famosas aprovechan las redes sociales como una forma de escape y conexión con el mundo exterior. Ese es el caso de la modelo Ivana Nadal que usó sus historias para hablar de algo que, en su momento, la afectó muy de cerca.A través de su cuenta de Instagram y a raíz de que el Ministerio de Salud recomendara días atrás el sexo virtual como una opción para no enloquecer en esta cuarentena, la conductora contó cómo vivió cuando filtraron y viralizaron fotos íntimas de ella en marzo de 2016."Me encuentro ahora en un momento en donde el sexo virtual es un tema charlado por todo el mundo. Gente grande, gente joven, varones, mujeres, hasta el Presidente, todos hablan de eso entonces ahora deja de ser algo para señalar al otro", arranca en el descargo la modelo."Pero cuando se filtra un video o una foto, la cosa cambia. A mí me hizo mal porque violaron mi intimidad. Mucha gente me dio una palmadita en la espalda diciendo todo bien pero mucha gente salió a insultarme y a decirme muchas cosas y esa gente aunque ustedes no lo crean sigue diciéndome cosas", contó la exconductora de Escape perfecto ."Así que quiero hablar un poquitito de eso, de la hipocresía de la gente para señalar al otro pero después te encontrás haciendo esa misma cosa que bardeás, ¿no es raro?", cuestionó irónica.Y agregó: "Sepan que no lo hago por mí, yo todo esto lo tengo recontra superado y estoy muy contenta conmigo y con todas las decisiones que tome en mi vida. Fui auténtica y me respeté a mí misma. Hoy me siento distinta, grande, confiada".Para finalizar, dejó un consejo: "En ese momento estuve muy mal, sentía que había hecho algo mal, y quiero decirte algo a vos: que teniendo sexo, que tocándote, que estando con otras personas, que siendo libre no estás haciendo nada mal, estás disfrutando de tu cuerpo y de tu vida y no le estás haciendo mal a nadie".