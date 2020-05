Xipolitakis contó que pasa la cuarentena con amigos y admitió: "Soy re accesible

Vicky Xipolitakis confesó entre risas haber "secuestrado a dos amigos para pasar la cuarentena". "Estoy pasándola con la chica que me ayuda y con Lucas y Leo, que se vinieron a casa. Leo se fue por trabajo y me quedé con Lucas", contó este viernes con total desparpajo en Hay que ver."Soy mamá desde hace más de un año y la cuarentena no me cambió el ritmo. Soy mamá 25 horas al día, aunque sé que no existe esa hora. Extraño no poder ver a mi familia, pero la prioridad es mi hijo. Acá no entra ni sale nadie porque protejo mucho al bebé", contó sobre su hijo Salvador Uriel.En esa línea añadió: "Me traen las cosas hasta la puerta y, pasadas tres horas, las retiro y las lavo una por una. Me levanto con la lavandina y me acuesto con la lavandina. Y solamente le cocino a mi hijo, a mí no".La mediática contó también que tiene varios pretendientes. "Siempre están los buscas. Hay que ver si encuentran. Me ven inaccesible pero juro que soy re accesible. Me encantaría volver a enamorarme, tengo mucho amor para dar. Me escriben muchos polistas y me sorprende porque no soy del target: las mujeres de polistas son más finas y casi no hablan", expresó.Además, habló sobre su relación con Javier Naselli, su última pareja: "Soy casi perfecta, a veces me equivoco o las cosas no salen como imaginé. Fue el caso de mi última pareja, que lo único bueno fue el hijo que tenemos, después no pasó nada bueno entre nosotros".Para finalizar, dijo que tiene muchas ganas de volver al Bailando por un sueño. "Quiero hacer algo por mí, porque desde que soy mamá mi prioridad es mi hijo. Sería un desafío bailar y tuve una reunión, pero después pensé en las horas de ensayo, en la producción cada vez que bailás y la verdad es que no tengo tiempo porque crio sola a Salvador", culminó. (Radio Mitre)