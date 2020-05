Murió Little Richard, uno de los padres del rock and roll

Richard Wayne Penniman, más conocido por su nombre artístico Little Richard, falleció este sábado por causas aún desconocidas, según informó la revista Rolling Stone.La muerte del músico, de 87 años y considerado uno de los padres fundadores del 'rock and roll', fue confirmada al medio por su hijo Danny Penniman.El legendario cantante, compositor y pianista, nació en Macon (Georgia, EE.UU.) y en la década de 1950 sus canciones sentaron las bases del género con éxitos como 'Tutti Frutti', 'Long Tall Sally' y 'Rip It Up'.Su carisma en escena y la dinámica de sus composiciones fueron de gran influencia no solo en la música, sino en la cultura popular de las siguientes décadas.Con su característico copete, su maquillaje y toda su vestimenta, Little Richard estableció el estándar escénico que acompañaría al 'rock'. A pesar de que el año 1958 fue el último en que se mantuvo dentro de los listados de las diez canciones más significativas de la época, grupos tan importantes como The Beatles grabaron muchas de sus piezas en homenaje a su figura.Richard llegó a estar al nivel de iconos del 'rock' temprano como Elvis Presley y Jerry Lee Lewis. Sin embargo, la segregación racial de la época en EE.UU. también afectaba el negocio de la música y la radio, lo que limitó considerablemente su carrera. De cualquier modo, fue uno de los primeros miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll y ha sido honrado por muchas más institucionesl, publicó