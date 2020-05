Morocha dejó boquiabiertos a sus seguidores con diversas poses en ropa interior

La vedette Valeria Degenaro acaparó la mirada de sus seguidores. En plena cuarentena, la morocha posteó varias imágenes donde se la observa en ropa interior. Desde frente y de espalda con una tanga roja, cosechó cientos de comentarios y miles de "me gusta".Pero no sólo fueron imágenes, sino que junto a las mismas también dejó algunas reflexiones: "No cuentes tus planes a los demás, ??mejor muestra tus resultados", escribió como epígrafe en una de las postales. Y en otra expresó: "Si con tacón te ves más alta, con amor propio te verás inmensa"Hace un tiempo Degenaro declaró: "Estoy en una etapa donde no me importa el qué dirán. Hice una encuesta y ganó mi pelo original y no me importó. A los 18 años estuve rubia y no me gustó, y me quedaba pendiente tenerlo colorado. Pensé que me iba a teñir cuando tuviera canas. Pero se dio antes. Aún no me salieron y creo que la vida es hoy, y si tengo ganas lo hago"."Estoy soltera desde hace seis meses. No pierdo las esperanzas de volver a enamorarme y formar una familia. Soy re Susanita. Me dolió mucho la separación porque teníamos el proyecto de formar una familia.Salí con Nino Dolce tres años y medio. A Matías Alé no lo cuento como novio, fue una relación free de un año y medio", contó en diálogo con Paparazzi.Sobre sus relaciones amorosas, Valeria afirmó: "Con Flavio Azzaro tuvimos algo corto, de dos meses, y Cristian Castro, que fue un amor fugaz de dos meses. Pero mi último novio es un empresario del calzado. No me importaría si es o no de los medios sino que tengamos un proyecto de vida juntos. Busco un hombre de quien enamorarme, formar una familia y ser feliz".