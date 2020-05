Cinthia Fernández habló de sus intenciones de volver a ser madre

Los días de cuarentena para Cinthia Fernández están llenos de las risas y locuras de sus hijas, Charis, Bella y Francesca. A través de las Stories de Instagram la panelista televisiva habló de sus intenciones de volver a ser madre al compartir la foto de un cuarto muy especial que tiene en su casa."Tan hermosa la habitación que armé para un cuarto y nadie usa", escribió junto a la imagen del lugar lleno de juguetes, una cama infantil y toda una decoración para niños.Allí también la modelo contó que uno de los proyectos de bricolage que hizo fue reciclar una hamaca paraguaya que tiene colgada del techo y es el lugar donde guarda los peluches de sus hijas.El año pasado Cinthia, mientras participaba con Martín Baclini en el Súper Bailando, manifestaba sus ganas de ser mamá: "Este año es un rotundo 'no' porque no doy más con la energía de mis hijas. Pero de acá a tres añitos o cuatro, me gustaría. Él no quiere, pero todo puede pasar", aseguraba Cinthia Fernández en septiembre, antes de su escandalosa separación del empresario.