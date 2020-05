El ex de Catherine Fulop se casa con su novia, 30 años menor que él

La noticia sorprendió a todos. Y no sólo porque en México, país en el que reside actualmente, era considerado por la prensa del corazón como un "incasable", sino también porque hasta hace apenas dos meses nadie sabía que estaba en una relación. Sin embargo, tras blanquear su noviazgo con una joven de 24 años llamada María Gabriela, Fernando Carrillo, de 54, anunció a través de sus redes sociales que se había comprometido con ella."¡Felíz día del amor! Y que sea el amor tu mayor motivación. ¿Qué creen que le propuse a María Gabriela, mi primer amor, sin duda? ¿Qué creen que le propuse ayer, 2 de mayo de 2020, y qué creen que me dijo?", escribió el venezolano en su cuenta de Instagram el domingo pasado, junto a una foto de su novia.Al día siguiente, y como para dejar bien en claro que su propuesta iba en serio a pesar de que la relación comenzó hace sólo tres meses, el ex marido de Catherine Fulop -con quien estuvo casado entre 1990 y 1994-, le dedicó una extensa declaración de amor a su novia, que acompañó una imagen en la que se los ve abrazados."María Gabriela, mi amor, me haces sentir el hombre más amado, bendecido y afortunado del mundo. Tu belleza externa y esa cara de ángel se quedan cortas, en comparación a la nobleza, ternura, dulzura y fragilidad de tu hermoso corazón. Gracias por aceptar ser mi esposa y por querer ser la madre de mis hijos. Te amo con la lealtad, fidelidad e inmensidad, que nunca antes conocí o experimenté. Por lo cual te considero mi primer y verdadero gran amor", comenzó escribiendo Carrillo, en lo que muchos leyeron como un desaire a la actual mujer de Ova Sabatini.Y luego continuó la carta abierta a su prometida diciendo: "Gracias por encontrarme. Prometo cuidarte, protegerte y amarte, en las buenas pero más aún en los momentos difíciles de la vida. Protegeré tus sueños mi Bella Durmiente y defenderé nuestro amor por encima de cualquier adversidad. Eres lo más hermoso que sucedió en mi vida hasta hoy. Sé que nos esperan más caminos mágicos por recorrer y descubrir juntos. Te amo hasta mi último respiro y hasta el final de las olas. Por siempre tuyo amada mía y futura esposa".Según lo que trascendió, Carrillo se encontraba en las playas de Tulúm cuando decidió pedirle matrimonio a su novia. Para ello, enterró un cofre con un anillo en la arena y le pidió a María Gabriela que lo sacara, como símbolo de que "el amor crece de la tierra y que hay que regarlo todos los días". Y, luego de esto, le pidió que fuera su esposa. "Wanna be my wife?", le preguntó en inglés. A lo que ella respondió que "sí".Días atrás, el venezolano había anunciado que abandonaba su carrera de actor para dedicarse de lleno a su faceta empresarial como CEO de México y América Latina de la compañía Fight To Fame y, de paso, tener más tiempo libre como para disfrutar junto a su novia, a la que finalmente decidió llevar al altar. ¿Cuándo? Según le comentó Carrillo a sus íntimos, sería en el mes de diciembre en una playa.