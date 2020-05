Ex Gran Hermano publicó una foto donde se la ve completamente desnuda

Romina Malaspina ahora es Ru$$A. La ex Gran Hermano comenzó una nueva etapa en su vida y se lanzó como cantante. En su cuenta de Instagram anunció que no la volverán a ver en otro reality y largó el video de clip de Hustler lady, su primer tema.Hace unos días, realizó una emotiva reflexión desde su cuarentena y compartió una foto posando en la terraza: "Y la gente se quedó en casa. Leyeron libros, escucharon música y descansaron. Crearon arte, jugaron y aprendieron nuevas formas de ser. Todos ellos escucharon más profundamente y con atención. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban y algunos se encontraban con sus sombras. Y así, de repente, la gente comenzó a pensar de manera diferente" escribió junto a la sensual postal.Y ahora redobló la apuesta. Con la frase "so worried about what you talk about me" (muy preocupada por lo que hablás de mí) la rubia publicó en Instagram una foto completamente desnuda.Romina Malaspina ya no es esa joven marplatense que ingresó a la casa de Gran Hermano en el 2015. Aunque sigue siendo una bomba sexy, su rostro está cambiadísimo. En los últimos años apostó a varios retoques: Se agregó lolas, se operó la nariz, se inyectó colágeno en los labios y con mucho entrenamiento, logró tener una figura similar a la muñeca Barbie.