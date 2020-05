Sandra Borghi habló de su "declaración de amor" en vivo a Pepe Gil Vidal

Un inesperado momento ocurrido en Está Pasando, el ciclo que conducen Sandra Borghi y Pepe Gil Vidal en la pantalla de TN, cobró gran repercusión, desatando todo tipo de conjeturas, y obligando a la periodista a referirse a la situación en las redes sociales.Todo comenzó cuando, en pleno vivo del programa, la conductora lanzó: "Quiero que sepas que me hace muy feliz ser tu compañera. Estas cosas hay que decirlas, es importante que la gente lo sepa". Serio e inmutable, su compañero la miró e hizo caso omiso de sus palabras. "Títulos", anunció el conductor para seguir adelante con la rutina.El video se convirtió en furor en redes, y el "desplante" de Pepe a Sandra se divulgó por todos lados, mostrando la incómoda situación vivida en el piso de la señal de noticias.Mariana Montero, productora de TN, se volcó a Twitter para hablar de lo sucedido. "Amo que la gente crea que esto es verdad y no un juego entre los conductores desde que empezó el ciclo. Amo", explicó.Luego, la propia Sandra hizo una historia de Instagram. "Pepucho, nos hicieron un meme. No entiendo porqué, si es sólo una declaración de amor entre una 'pendex' y un señor mayor", bromeó.