Reina Reech y su postura antivacunas: "Prefiero recurrir a lo natural"

En diálogo con el programa Nosotros a la mañana, Reina Reech explicó su postura: "Empecemos por acá: yo di una respuesta inocente a una pregunta que me hizo un chico en una radio. Yo no soy anti nada en la vida, porque el que tiene una bandera la levanta y va por ello. Yo, simplemente, lo que dije fue que primero prefiero tomar globulitos de belladona, que es homeopatía o antroposofía que es donde yo he criado a mis hijos, en una escuela Waldorf, con una medicina más natural. Pero si no me da resultado, acudo a un antitérmico".



Por último, la artista se refirió a la agresión que recibió a través de las redes sociales luego de contar su postura. "A mí nunca me agrede la gente, pero con esto de las vacunas se hizo una bola que no es real. Yo no defiendo ninguna postura. La única postura que defiendo es el amor, la libertad, la paz y no juzgar a las personas. Yo simplemente dije que primero prefiero recurrir a lo natural", manifestó.



En los últimos años se generó a nivel mundial una gran polémica con respecto al uso de las vacunas. El debate formó una gran grieta que divide en dos polos a aquellos que están de acuerdo y a los que no.