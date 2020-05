La Princesita reveló cuál "es y será" el amor de su vida

Hace unos días, Karina La Princesita respondió a las inquietudes de sus seguidores en Instagram y se refirió sus experiencias en relaciones anteriores. En particular a sus noviazgos con El Polaco y, sin nombrarlo, también habló del futbolista Sergio "Kun" Aguero.



Consultada por sus fans si El Polaco fue el amor de su vida, la cantante tropical respondió sin dudas: "No. El único amor de mi vida es y será mi hija".



Y ante un comentario de una fan, comentó desde su experiencia: "¡Uh! Lo único que puedo hacer es decirte que haría yo en tu lugar. Si se aman y vos a él o ella, las segundas oportunidades tal vez sean lindas. Pero si amaras no me estarías preguntando, lo harías y ya. Si fue por engaño o por algo malo, la Karina ingenua tal vez creería y volvería. La Karina pilla no. Porque con los años entendés que aunque lloren, pataleen y te juren las personas raramente cambian".



La rubia contó el otro trabajo que hubiera elegido, al menos por un día, y expresó sin vueltas: "Striper".



Y sobre algún recuerdo de un recital, fue contundente con un emoji y la respuesta: "Me chapó una mina".

Fuente: Primicias Ya