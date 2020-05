Viviana Canosa: "Los hombres me envejecían"

Viviana Canosa (49) atraviesa una de sus mejores etapas profesionales. En lo personal, está separada desde octubre del año pasado de Alejandro Borensztein, el papá de su hija Martina. En ese marco, la periodista apuntó contra su última pareja y alguna más también.



Llegando al final de una entrevista espiritual con Claudio María Domínguez, el presentador le hizo un comentario que dio pie a su picante respuesta. "¿Cómo haces que estas cada vez más joven y más linda?", fue la consulta.



Y eso le dio pie para ser contundente en la respuesta: "Porque estoy soltera. Los hombres me envejecían. La pandemia me impide tener novio. Y la verdad que, a esta altura, me doy cuenta de que es una buena opción no estar con nadie. La energía es toda para mí, para mi hija (de siete años), para mis amores".

Fuente: Paparazzi