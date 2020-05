Sol Pérez y sus llamativos encuentros con "el más allá"

Sol Pérez estuvo invitada al programa PH de Andy Kusnetzoff, al ser interrogada como el resto de los participantes sobre si habían tenido un encuentro con el más allá, ella se adelantó un paso.La panelista empezó a contar algunas experiencias y apariciones de cuando era más joven "cuando era chica estaba segura que había algo o alguien"."Me pasaba mucho, por ejemplo se murió la mamá de un amigo. Yo había dejado de comer y no sé por que en mi mente hace 15 años hacer gimnasia era igual a dejar de comer. Soñé con la mamá de un amigo que era como mi hermano", relató.De esta manera la blonda contó "Ella me toca el cuello y me decía ... te va agarrar tal enfermedad y me levanté llorando y buscamos en Google la enfermedad ya estaba relacionada con dejar de comer.De este modo, Sol Pérez explicó que sus contactos o apariciones eran constantes. "Era constantemente, me levantaba a las 4 de la mañana todas las noches, dormía con la luz prendida y mi papá no sabía como ayudarme, una vez me levanté y sentía que tipeaban en la computadora".La futura abogada agregó" es como que lo bloquee, mucha gente me dijo que podía despertar algo de médium. Se me aparece mi abuela se que se me aparece real y no la sueño porque no tengo la posibilidad en mi mente de estar con mi abuela, aparece en sueño y me abraza pero cuando era más chica era más presencial".