El sensual y melancólico baile de Noelia Marzol durante la cuarentena

Noelia Marzol, como el resto de los argentinos, pasa la cuarentena en su casa y transita por las mismas emociones que todos.En esta oportunidad, la bailarina hizo una reflexión acerca de una de las cosas que más extraña de su vida antes de la pandemia por coronavirus."Extraño tanto hacer las funciones en el teatro q muchas veces termino llorando desconsoladamente. Este momento me obliga a armar mis escenarios! Desarme toda la cama para que me de la altura", escribió Noelia.Y dio una recomendación: "Les deseo a todos descubrir su pasión. Llevarla a cabo es un momento de felicidad plena y absoluta. Esta coreo se las dedico a todas las personas libres de Cuerpo y mente. A lxs que no lo son, les deseo que algún día puedan serlo. Pónganse a bailar. Dejen el odio, la envidia, la ira, el resentimiento y déjense de joder con comentarios retrógrados, machistas, agresivos y de gente cuadrada e infeliz! Amiguense con la diversidad y respeten las decisiones ajenas! 'La danza es la máxima expresión del lenguaje corporal'".En los últimos días, Noelia fue bajada del "Bailando" y se mostró indignada cuando dijeron que había sido decisión suya. "Yo jamás dejaría sin trabajo a mis compañeros sin consultarlo o hablarlo con ellos. Más aún teniendo en cuenta que el año laboralmente va a ser muy complicado", reveló en diálogo con