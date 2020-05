Juana Viale: "Goldie siempre le dijo a mi abuela que tenía que ir a trabajar"

HERMANA QUERIDA, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría. Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, como te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo. pic.twitter.com/zlgMTDySIG — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) May 2, 2020

"Como ya todos saben, ayer murió mi tía abuela, la hermana gemela de Mirtha Legrand. Murió Goldie", arrancó diciendo Juana Viale al frente de la conducción del programa de su abuela.Goldie Legrand falleció el viernes a los 93 años mientras dormía la siesta. Debido a las precauciones por el coronavirus, la conductora no pudo asistir al entierro de su hermana.Visiblemente emocionada, Juana habló sobre la trayectoria y vida de su tía abuela: "Goldie fue una actriz de la época de oro de Argentina, hizo muchas películas con su hermana. Le mando un beso a sus hijas, en Argentina y Paraguay. A sus nietos, a sus bisnietos y a toda esta pequeña familia que la va a despedir en esta situación tan particular que es la pandemia".Además, contó la razón por la que decidieron no cancelar la emisión del programa, horas después de su muerte: "Creo que lo más lindo que puedo estar haciendo es seguir con el programa adelante, porque Goldie, a pesar de todas las situaciones dolorosas que pasó mi abuela, siempre le dijo que tenía que ir a trabajar. Acá estoy ocupando el lugar de mi abuela y le mandó un beso muy grande. Me imagino que perder a una hermana es muy difícil"."Vamos a extrañar mucho sus tortas dedicadas que mandaba a hacer para el cumpleaños de cada uno. Sus sabias palabras. Vivió 93 años y que hay mucho para recordar y sonreír", dijo antes de mostrar un tape recordando la carta que Goldie le escribió a Mirtha al cumplir 50 años con su programa. Fuente: (Diarioshow).-