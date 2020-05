Reapareció Zulma Lobato: "Creo que tengo coronavirus"

Apareció Zulma Lobato.

Me pidió que llame al https://t.co/66wxIfsK6s se siente nada bien y tiene síntomas de coronavirus."No me funcionan las piernas,me duele todo el cuerpo".

Necesito que me internen".

Gracias a todos por preocuparse y difundir.

Les mandó saludos pic.twitter.com/soVKIPcTQ8 — Lautaro Reyes (@ReyesLautaroMdq) May 1, 2020

Zulma Lobato tenía preocupados a todos sus seres queridos. No sabían nada de ella desde hace un mes y temían lo peor. Después de que se hiciera viral la noticia, sus vecinos comenzaron a buscarla y alguien la encontró paseando a su perro.reportó que la mediática expresó estar desganada y muy mal de salud. También pidió que llamaran al SAME para que la fuera a ver urgente, ya que "necesitan que la internen porque no le funcionan las piernas"."Me duele todo. No sé si tengo coronavirus", reconoció angustiada y con mucho miedo. Por otra parte, exclamó que está incomunicada porque nadie le toma el reclamo en su compañía telefónica.Sus allegados temieron lo peor, especialmente por el mensaje que dejó en el contestador de su linea fija."Te habla Zulma Lobato. A partir de los graves problemas que estoy pasando, el momento terrible y la depresión que tengo, hasta el día 24 de abril no voy a atender a nadie, solo por algo urgente. Dejame tu mensaje y si veo que es necesario te llamo. Y no te olvides que siempre en la vida hay que hacer el bien", se la escucha decir.La mujer que vive a metros suyo tiene pánico de acercarse por si llega a tener la enfermedad que mantiene en vilo al mundo. Sin embargo, está haciendo todo lo que está a su alcance para ayudarla.