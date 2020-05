La supuesta condición que le impuso Nicolás Cabré a Laurita Fernández

Espectáculos Confirmaron la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré

La relación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré no sobrevivió a la cuarentena y los actores se separaron. Según indicó la propia actriz, el motivo principal fue que querían cosas diferentes para sus vidas.Una vez confirmada la separación, José María Listorti reveló una actitud que habría tenido Cabré cuando a Laurita le ofrecieron protagonizar la ficción "Inconvivencia" en 2019.Según José María Listorti, el encargado de elegir al protagonista hombre fue Nicolás Cabré: "Lo hizo con el criterio de 'lo hacés si yo puedo elegir al galán'. Porque Fonzi y él son muy amigos y conoce a la familia"."Esto lo sé de primera mano. Él eligió y hasta que no estuvo de acuerdo con el galán, no la dejaba a Laurita Fernández", aseguró José María Listorti.