Ivana Nadal: Las propuestas de futbolistas y qué hombres la atraen

En este periodo de aislamiento, Ivana Nadal, ratificó su llegada a los usuarios con sus redes sociales, donde devela las particularidades de estar sola, con los pro y los contra, así como capta mucha atención con sus rutinas físicas y sus fotos atrevidas.En esta oportunidad aceptó la invitación del humorista Juampi González e intervino en un vivo. Con el personaje de una consejera sexual caribeña, el comediante la introdujo en temas picantes. Por ejemplo aquella versión de que Nadal protagonizó un video casero con otra mujer, manteniendo relaciones. Sobre eso, la mujer de los medios aseveró: "No soy yo, me confunden con una chica que tiene un árbol tatuado en la panza. No tuve ningún video con ninguna mina, así que dejen de pensar pavadas".En su primera gran aparición televisiva, Ivana irrumpió en las noches de TyC Sports, en un programa descontracturado, ahí despertó la atención de muchos. Respecto a ese vínculo con el mundo del fútbol, y las posibilidades de entablar lazos con jugadores, Nadal fue contundente. "Tenía veinte años, estaba impecable y me llegaban diez millones de mensajes con propuestas. Por suerte resistí, porque sino hubiese salido en todos lados. Aparte una vez que entrás en esa hacerte un lugar en el medio sin el título de botinera, es muy difícil", afirmó.A pesar de esa confesión, la morocha reconoció que tiene muchos amigos futbolistas, lo cual lo lleva con total tranquilidad. "Me hice amiga de un montón de pibes que juegan al fútbol. De muchos otros no, porque al rechazar sus invitaciones ya te insultaban. Hoy me hablo con muchísimos, tengo buena onda con ellos. Pero no me metí en ese lugar a buscar chongos".Distendida por el tenor de la charla, Nadal se refirió a los tipos de hombres que la atraen. "Tengo algo que me gusta mucho, que sea morocho. Me gustan los ojos verdes o marrones, así como me importa mucho la boca de la persona, dientes, olor y sonrisa. Puede estar matado de físico, pero la cara me tiene que gustar. En cuanto a la personalidad me interesa que no sea machista, ni de esa gente que critica todo", expresó.