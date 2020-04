Excarcelaciones: "No liberen a monstruos", expresó la China Suárez

La posible liberación de presos considerados "población de riesgo" para evitar el contagio del coronavirus despertó un gran debate en los medios y las redes sociales. Algunas figuras de la farándula argentina se metieron de lleno en el debate y una de ellas fue la China Suárez.



Todo comenzó por una nota que compartió la actriz en Twitter sobre Matías Bagnato, víctima de la masacre de Flores, que decía "nos vuelven a matar a nuestros seres queridos cada vez que liberan a uno de estos presos", la actriz acotó: "NO LOS LIBEREN".



Luego, la China tuiteó convencida: "La salud es un derecho, dicen FEMICIDAS, VIOLADORES, HOMICIDAS, que jamás pensaron en los derechos de sus víctimas ni familiares".



Ante su mensaje, varios usuarios cuestionaron a la artista y una le respondió: "Sos una ignorante. Leé a Foucault antes de tuitear gansadas". A los que Suárez respondió firme: "¿Ignorante? No hace falta ser muy inteligente e instruido para SABER que NO DEBEN liberar monstruos. Hablá con respeto".

Fuente: Diario Show