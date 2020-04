Alessandra Rampolla saca a relucir toda su sensualidad en cuarentena

Alessandra Rampolla sigue cautivando a sus seguidores, no sólo con los consejos sobre sexualidad, sino también con las fotografías que postea en las redes sociales. Hace pocas horas publicó una imagen en la que aparece con una sugerente musculosa blanca y anteriormente se había retratado con su mascota.Días pasados, charló con la periodista Any Ventura sobre el sexo en tiempos de coronavirus. "Al tema de la sexualidad, que a veces genera rechazo entre muchas personas, hay que entrarle desde un lugar que no intimide", indicó Rampolla y explicó que "uno se las arregla uno mismo con el auto amor y el autoplacer. Con la cuarentena se ha hecho más visible de que muchas personas no tienen esta práctica".Además indicó que "la experiencia sexual es una experiencia de cada persona de manera individual. Se trata de continuar aquello de que la gente se conozca, se toque y se descubra. Mientras más entendimiento y conexión propia uno pueda tener se hace más fácil y divertido para uno mismo".Rampolla aprovechó para hablar sobre las recomendaciones que dio el ministerio de Salud, algunos días atrás: "Tiene que haber un cambio. Desde el Gobierno han dado un aval a expandir la definición al sexo virtual. Es un aval a que está bien, está bueno y se recomienda como una cuestión de salud", sostuvo la sexóloga y agregó: "el orgasmo es responsabilidad de cada persona individualmente"."Con el tema del sexo virtual no todo el mundo está cómodo o dispuesto a que esas imágenes terminen siendo compartidas", explicó y expresó que desde su lugar, "vengo subrayando mucho una alternativa más retro que es la voz y la intención detrás de la voz"."Lo interesante del sexo virtual es que es una forma más de poder conectar mientras nos cuidamos e ir explorando esas fantasias y otras maneras de tener esa conexión", dijo, según publica AM 750.Además, también habló sobre la disminución del deseo sexual en las personas que están en cuarentena y explicó: "la causa de disminución del deseo sexual tiene que ver con la ansiedad"."Al tener tan mala base de educación sexual lo que han aprendido los hombres tiene que ver con el tamaño de su pene y no con su personalidad, está bueno que podamos discutir esto", sostuvo.