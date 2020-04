Actrices Argentinas repudió la salida de presos

Actrices Argentinas repudió la actitud de los jueces que otorgaron prisión domiciliaria a los presos que cumplen condena por delitos de femicidios, violencia de género o familiar, abusos y violaciones, en el marco de la norma que permite dar ese beneficio a reclusos responsables de delitos y que formen parte de la población en riesgo ante el avance del coronavirus.



"Desde Actrices Argentinas repudiamos el accionar del juez Victor Violini y de cualquier juez que otorgue prisión domiciliaria a acusados o sentenciados por femicidios, abusos, violaciones, violencia familiar o de género", remarcó la organización mediante un comunicado difundido a la prensa.



La Cámara Federal de Casación Penal les recomendó a los tribunales inferiores que otorguen prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico, a los presos condenados por delitos leves o "no violentos"; los que estén en condiciones de tener salidas transitorias; mujeres embarazadas y los mayores de 60 años que integren los grupos de riesgo.



"En el contexto de emergencia de la pandemia mundial y el aislamiento social, comprendemos y apoyamos que el sistema penitenciario deba ser reformulado sanitariamente para evitar contagios. Frente a esta urgencia se comunicó que, excepcionalmente, se otorgaría prisión domiciliaria y monitoreo a presos por delitos menores, que sean pacientes de riesgo sanitario, embarazadas y madres de niños pequeños, siempre que no hayan cometido delitos violentos", precisó el Colectivo.



Además, Actrices Argentinas, prosiguió: "Pero el accionar de algunos jueces transgredió las especificaciones estipuladas. Es de público conocimiento que detenidos y procesados por violación, abuso y violencia de género fueron beneficiados con prisión domiciliaria".



"Estos casos no pueden ser excarcelados. Su prisión domiciliaria habilita una revictimización de quien ya se sometió al tortuoso proceso de denunciarlo; pone en riesgo su vida y la de posibles nuevas víctimas. La Justicia debería velar por los derechos de la parte más vulnerable por su condición de víctima, por su condición de niña o niño y por su género", añadió.



Por último el colectivo de Actrices pidió "recordar que estos factores dieron origen a la promulgación de la Ley Micaela, que promueve una formación en perspectiva de género obligatoria para los tres poderes, cuyo cumplimiento reclama incansablemente el movimiento feminista".



Asimismo, pidió "que se dispongan recursos que garanticen medidas sanitarias para la población penitenciaria", pero exigió "que eso no implique poner en peligro a mujeres, diversidades y niñes".



El comunicado quedó cerrado con los hashtags #NoDaLoMismo, #NiUnaMenos y #ElEstadoEsResponsable.