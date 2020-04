Daniel Osvaldo salió con los tapones de punta contra un periodista deportivo

Daniel Osvaldo publicó un polémico video insultando al periodista deportivo Marcelo Palacios. Indignado por una crítica del panelista, el futbolista de Banfield disparó frases violentas y discriminatorias. "Mirá gordo, te la hago corta, ¿sabés cuál es la diferencia entre vos y yo, muñeco? Que yo nunca le tuve que chupar la . . . a nadie para llegar adonde llegué", comenzó en sus historias de Instagram."Sobre todo, nunca me tuve que hacer una lipo para ponerla. O, por lo menos, para mirármela. Me la veo, miro para abajo y me la veo. ¿No será que me tenés un poquito de envidia, gordo? Pensalo, por ahí es eso", agregó el ex de Jimena Barón. "Acá me despido. Un scudetto y atleta del año. Besito, gordo", cerró Osvaldo, mostrando medallas y trofeos.Minutos más tarde, el delantero grabó más videos en los que se disculpó por el tono de sus palabras. "Me fui un poco de mambo con lo de "gordo", así que pido disculpas si alguien se ofendió. Seguro que ahora va a hacerse la víctima por lo que dije, pero la bardeada fue para vos maestro, hacete cargo", lanzó Osvaldo."Este muchacho me mata desde que tengo 17 años y jugaba en Huracán. En algún momento se lo tenía que decir. Esto no pasa solo conmigo, agarra un par de jugadores de víctima y los liquida. ¿Con qué derecho?¿Quién te creés que sos? Respetá. A vos te inventaron", concluyó el futbolista.