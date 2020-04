Thelma Fardin y su denuncia contra Juan Darthes: "Es un proceso revictimizante"

Thelma Fardin volvió a brindar una entrevista, y en medio de la cuarentena que la tiene recluida en su hogar, contó cómo sigue la denuncia que radicó contra Juan Darthés por abuso sexual.



"Tenemos a una persona que no se va a mover de Brasil, y Brasil le permite no enfrentar el proceso de Justicia. Lo que sigue igual es el pedido de captura internacional con alerta roja por parte de Interpol. Así que si cruza alguna frontera va a ser directamente llevado a Nicaragua para presentarse ante la Justicia, porque tiene una acusación por violación agravada", señaló la actriz en una nota realizada en vivo a través de las redes sociales con Radio Mitre.



"La realidad es que cuando una se enfrenta al sistema de Justicia, descubre un sinfín de vericuetos. Justo es un tema tremendo lo que está sucediendo hoy con las cárceles, las mujeres están preocupadas porque quizás suelten a sus golpeadores o violadores. A mí me toca no solo mi caso particular, sino el tema en general", agregó Thelma. Y señaló: "Es muy difícil el sistema y acceder a la Justicia. Es un proceso profundamente revictimizante, porque sos la primera a la que someten a pericias físicas, psiquiátricas, psicológicas".



Además, la actriz de Patito Feo añadió que en el proceso de la denuncia "te sometés a todo eso con lo difícil que es y sin embargo, incluso en mi caso. . . es terrible tener que decir que yo soy una de las pocas afortunadas que logró una acusación tan concreta y tan fuerte como es la figura de violación de agravada y un pedido de captura internacional, sin embargo así no puedo acceder a una Justicia", y agregó que solo "entre el 3 y el 4% de las denuncias avanzan".



"Tendría que yo perseguirlo, viajar a Brasil, hacer el intento de que Brasil tome la denuncia. Es un camino prácticamente imposible. Así que de lo que yo podía hacer llegamos al grado más alto, mientras esta persona siga escondida en Brasil, que le permite la impunidad", dijo Fardin.



Thelma añadió que el actor "no puede ser deportado porque Brasil no tiene acuerdo de extradición con ningún país". Y sentenció que esta situación le sigue generando indignación: "Para mí es una injusticia porque lo que debería suceder es que ellos lo extraditen y se lo pueda juzgar en la Justicia de Nicaragua como corresponde. Pero bueno, cada país tiene sus normas para proteger a sus ciudadanos".



Thelma Fardin lleva más de un año reclamando justicia. En medio del proceso, Juan Darthés decidió salir de la Argentina desde el aeropuerto de Rosario hacia su país natal, Brasil, donde se encuentra alojado, a la espera del juicio. "Ese día parecía que el cielo iba a caerse a pedazos. Sonaban truenos y decíamos riendo 'es el patriarcado que se está cayendo'. Llegamos al teatro y ahí estaban todas ellas, corriendo de un lado a otro para que todo estuviera listo. No teníamos idea de lo que estábamos por generar", recordó Thelma en diciembre del 2019, al cumplirse un año del día que -junto al movimiento Actrices Argentinas- realizaba la denuncia púbica de abuso sexual contra Juan Darthés, uno de los actores más importantes y taquilleros hasta ese momento.



Y agregó: "Acá estamos, 365 días después, millones de historias y de abrazos después, rodeada de tanto amor, luchando, avanzando. Porque estamos sanando juntas y mantenemos nuestra lucha firme en las calles reclamándole al sistema que se ponga a la altura de nuestro avance como sociedad. De la histórica lucha del movimiento de mujeres y disidencias".

Fuente: Teleshow