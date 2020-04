Vicky Xipolitakis desde la cama: "No soy perfecta, soy verdadera"

En la actualidad una de las mujeres que más repercusión logra generar por medio de las diversas redes sociales es Vicky Xipolitakis. Es que la actriz cada vez que comparte material, consigue llamar la atención de más de una persona.Esta ocasión no ha sido la excepción y la artista fue quien optó por publicar un fogoso contenido en el que aparece posando en tanga desde la cama.Además, La Griega acompañó la publicación con el siguiente mensaje: "No soy perfecta, soy verdadera. Siempre priorizar la actividad física y comer bien, no sigo una dieta, me doy mis gustos".Ni bien la artista optó por compartir el contenido fotográfico sus fanáticos no tardaron en dejarle comentarios de todo tipo y además en darle "me gusta" a las fotos que han sido publicadas en su cuenta personal de Instagram. (Radio Mitre)