Foto: Macedo, Urtubey y su hija vuelven a Argentina en vuelo de repatriación Crédito: Infobae

Isabel Macedo, Juan Manuel Urtubey su hija Belita partieron el domingo desde España hacia Argentina en un vuelo de repatriación junto a otros 250 argentinos. Es el primer vuelo que sale de ese país después de un mes de cuarentena por la pandemia de coronavirus.



A pesar que días atrás, la actriz había contado en una entrevista a revista Gente que habían decidido pasar el aislamiento en España donde residían desde enero de este año; Urtubey llegó el domingo al aeropuerto de Barajas y se anotó en una lista de espera.



Según confirmaron distintas fuentes, estuvieron a punto de no viajar, pero cuando se constató que algunos argentinos que se habían inscripto en diferentes consulados no se presentaron a tomar el vuelo, desde la Embajada se les comunicó, como a otros pasajeros en espera, que podrían embarcarse. Sólo quedaban lugares en business que debieron abonar, publica Infobae.



En enero de este año la actriz y el ex gobernador de Salta decidieron mudarse a Sevilla, España.



Según publicó La Gaceta de Salta, Urtubey se quería alejar por un tiempo de la política, tras doce años de gobernación, y ya está instalado en Sevilla , dondeiba a ser profesor en la Universidad de Loyola Andalucía. Sin embargo, la pandemia de coronavirus truncó todos los planes.