Abel Pintos habló sobre el bebé "estoy cayendo de que es real; es emocionante"

Este será un año importante en la vida de Abel Pintos y no precisamente por su exitosa carrera musical. El artista será padre por primera vez, fruto de su noviazgo con la empresaria chaqueña Mora Calabrese, noviazgo que lleva hace más de 6 años y que reconoció hace solo 5 meses.



"Es muy difícil explicar hoy por dónde corren mis pensamientos. Estoy cayendo de que la situación es real y de todo lo que me provoca entenderlo. Pienso mucho en mi niñez, en toda mi vida y en la forma con la que fui educado para poder entender cómo se lo voy a trasladar a alguien más", aseguró el cantante en Vale 97.5 sobre sobre su paternidad.



"Es verdaderamente muy emocionante y sin dudas lo más grande que me pasó en la vida. Estoy parado ante semejante bendición, expresión de amor y muy decidido a dar lo mejor de mi. Es un tiempo de mucho aprendizaje que me ha cambiado la vida y estoy muy feliz", concluyó Abel Pintos, feliz por la dulce espera.