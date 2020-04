Nicole Neumann rescató a tres cerditas en plena cuarentena

Aislada en su casa con sus tres hijas por el avance del coronavirus, Nicole Neumann sigue formando parte de Nosotros a la mañana (eltrece) vía videollamada. Desde que afirmó en la tapa de la revista Caras que la pandemia se habría originado por el consumo de carne en el mundo, la panelista intenta concientizar sobre la importancia de vivir en consonancia con el reinio animal.



En diálogo con Pollo Álvarez, muy entusiasmada, contó que rescató a tres cerditas en plena pandemia. Y cuando el conductor quiso saber más, Nicole explicó cómo se dio la situación: "Las rescataron unas chicas que trabajan en una fundación de perros. Me pidieron ayuda, porque saben que tengo lugar, y no sabían dónde meterlas".



Nicole aceptó hacerse cargo de las cerditas y las recibió en su casa de fin de semana. "Me las llevaron directo a mi chacra", contó. Y aprovechó el espacio para hacer un anuncio: "También tengo tres cachorros en adopción, que me mandaron hace poquito, los tengo en tránsito. Si los quieren adoptar, me mandan mensaje por privado".