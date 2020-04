Cinthia Fernández contra Agustina Agazzani, la nueva novia de su ex

Cinthia Fernández sigue transitando la escalada de furia contra su exnovio Martín Baclini y la actual pareja de él, Agustina Agazzani. Este sábado se enfrentó sola contra decenas de usuarios de Twitter que buscaban defenestrarla por su comportamiento.



Todo comenzó cuando Cinthia le preguntó a Ángel de Brito en la red social qué es lo que tenía que hacer cuando le llegara la "rutina" del ciclo Los Ángeles de la Mañana, señalándole el espacio en el que se trataba el tema de la renuncia de Agustina Agazzani al Bailando. El conductor, fiel a su estilo le respondió de forma escueta: "Se estudia, se investiga", le escribió. Sin embargo, el golpe lo dieron decenas de seguidores del periodista que comenzaron a espetarle la saña con la que ataca a Baclini y su novia.



Así como Cinthia apodó "Cartoclini" al empresario, una mezcla del apellido de su ex con la frase "cartonear fama", también inventó uno para su nueva pareja. "No denigro tengo una rutina que tengo q seguir y tanto mis compañeras como yo lo hicimos . Pero claro, ¿yo sola soy culpable? ¿O tiene miedo a agarrarsela con todos ? #Cagazzani", lanzó.



"¿No tenés ganas de jugar con tus hijas, hacerles algo rico, bañarlas? ¡Te la pasas en Twitter hablando de tu ex y su novia!", le señaló una tuitera. "Lo hago, sólo me lleva 15 minutos el tweet. ¿Y a vos escribir de mí cuanto te lleva?", le respondió Cinthia.



"¡Qué pelot... que sos! ¡Soltá a tu ex!", le escribió una mujer y ella le respondió: "¡Con moño!". Otra persona le señaló: "Lo único que tenés que estudiar es como armar un quilombo para tener aire", a lo que ella le retrucó con "Viene solo con Cartonclini... El viento nos amontona".