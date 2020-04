Sol Pérez, furiosa con las críticas tras su debut como conductora de noticiero

Hace una semana, Sol Pérez se inició en su nuevo rol en la conducción de un noticiero en una señal de cable. Y si bien estar al frente de un ciclo de TV no es algo nuevo para ella, algunos prejuicios afloraron en las redes sociales. "¿Cuántos conductores a los que ustedes llaman 'periodistas' no tienen titulo? ¿Saben por qué no les importa? Porque tienen pito", publicó en sus redes sociales.



Sin embargo, tras quedar al frente de un noticiero en Canal 26 en el prime time originó que muchos usuarios de redes sociales publicaran una catarata de comentarios irreproducibles sobre sus méritos para quedarse con ese puesto. Conocida por su frontalidad, la ex "chica del clima" no se dejó intimidar y salió al cruce a través de su cuenta de Twitter. "Hay un montón de hombres 'periodistas' que no lo son pero no los cuestionan como conductores porque son hombres", escribió Sol como respuesta a una seguidora.



"Soy tan feliz y agradecida de trabajar de lo que amo. Nunca miré para el costado para ver qué tenían los demás, siempre miré para adelante con ganas de crecer y aprender", continuó Sol, molesta.



"Que tengas un título no te hace mejor persona, no te hace más que nadie y tampoco quiere decir que ocupes un lugar mejor que otra persona. Para los que se preocupan: sepan que pase noches sin dormir estudiando y capacitándome. (...) Les deseo en la vida que siempre miren y pongan el foco en lo que quieren lograr, y no tanto en lo que tiene el otro. Poniendo excusas boludas al logro ajeno, por ejemplo '¿a quien se la chupó?', 'seguro es porque tiene buen culo'", siguió ella, más picante que de costumbre.





La modelo apuntó al machismo que circulan por las redes sociales. "¿Cuántos conductores a los que ustedes llaman "periodistas" no tienen titulo? Averigüen. No les calienta. ¿Saben por qué? Porque tienen pito. Les mando un beso enorme y ojalá sean felices, así dejan de criticar tanto al otro", escribió, y agregó un posteo más en los que se mostró conduciendo el programa de radio Show Attack. "Para los que me tiran mala onda: también soy conductora de radio. ¡Amo mi trabajo!", concluyó.